Профсоюзы требуют повышения минимальной зарплаты до 50-60% от средней зарплаты в экономике

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Профсоюзы требуют от властей повысить минимальную заработную плату до 50-60% от средней заработной платы в экономике. Они рассчитывают также на сохранение темпов роста заработной платы и недопущение накопления задолженности по ее выплате. Профсоюзы считают также целесообразным предоставление субсидий и компенсаций населению, чтобы справиться с ростом цен и тарифов.

Заявление адресовано парламенту, правительству и Национальной конфедерации работодателей Республики Молдова в связи с днем 1 мая, когда отмечается Международный день труда. Требования предусматривают также инициирование процедур по корректировке национального законодательства для признания COVID-19 профессиональным заболеванием. По данным НКПМ, пандемия COVID-19 была и остается беспрецедентным испытанием для мира труда. В период пандемии работники подвергались экстремальным рискам для здоровья и были вынуждены адаптироваться к новым формам работы, передает ipn.md.

Профсоюзы призывают также ускорить внедрение Электронного реестра работников в Республике Молдова и усовершенствовать Закон о государственной пенсионной системе, в том числе механизм расчета и установления долгосрочной досрочной пенсии по старости.

Несмотря на то, что в Молдове существует система национального и международного права, которая в значительной степени касается прав и гарантий работников, в повседневной жизни работники сталкиваются с рядом проблем. Это низкая заработная плата, не обеспечивающая достойную жизнь, условия труда, влияющие на жизнь и здоровье работников, чрезмерная либерализация трудовых отношений, умаляющая права и гарантии работников, незащищенность перед работодателями и др., подчеркивается в заявлении.

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