Профсоюзы – правительству: Молдавским семьям тоже нужна помощь

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Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы требует, чтобы правительство включило в повестку сегодняшнего заседания вопрос об установлении с 1 марта 2022 года гарантированной минимальной заработной платы в реальном секторе в размере 3500 леев. Об этом говорится в обращении на имя Натальи Гаврилицы, подписанном председателем НКПМ Игорем Зубку.

– Сегодня, когда наша страна продолжает бороться с пандемией коронавируса, когда мы видим тотальный рост цен, когда все мы переживаем энергетический кризис, который существенно усложняет жизнь населения, и, не в последнюю очередь, когда мы видим примерную мобилизацию людей в поддержку беженцев из соседней Украины, считаем необходимым обратить внимание на то, что и наши работники и их семьи нуждаются в поддержке и весомой мотивации для того, чтобы оставаться дома и вносить свой вклад в развитие страны, – отмечается в заявлении профсоюзов.

В правительстве данное обращение пока не прокомментировали.

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