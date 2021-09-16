Профсоюзы бьют тревогу и требуют от правительства срочных мер

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Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы озабочена ростом цен на хлеб, молоко, овощи и другие продукты питания, а также стоимостью нефтепродуктов. Эти подорожания оказывают влияние на благосостояние населения, что может привести к волнениям среди граждан, отмечается в заявлении НКПМ.

– Считаем недопустимым оставить без поддержки самое бедное население в условиях роста цен на хлеб и другие продукты. Непонятна нынешняя ситуация, когда, несмотря на богатый урожай, всё дорожает, – отмечают представители профсоюзов.

По их мнению, государство должно принять срочные меры по субсидированию производства и обеспечению населения социальным хлебом, который будет доступен лицам с низкими доходами (пенсионерам, безработным, инвалидам). В Конфедерации также отметили, что рост цен на нефтепродукты приведет к цепной реакции, а в итоге увеличатся как тарифы, так и стоимость иных услуг и товаров, что приведёт к снижению платежеспособности и обнищанию населения, пишет ntv.md.

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