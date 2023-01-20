Профинансирован последний транш пособий по временной нетрудоспособности

Профинансирован последний транш пособий по временной нетрудоспособности

Национальная касса социального страхования профинансировала третий транш пособий по временной нетрудоспособности за январь на 16,3 млн леев.

Владельцы банковских карт могут получить деньги в финансовых учреждениях, а остальные – в любом почтовом отделении страны, независимо от места проживания.

На официальном сайте www.cnas.gov.md можно получить детальную информацию о пособии по временной нетрудоспособности. По любым имеющимся вопросам граждане могут обращаться в информационный центр НКСС по телефону: 022 257 777.

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