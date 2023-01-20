Профинансирован последний транш пособий по временной нетрудоспособности

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Национальная касса социального страхования профинансировала третий транш пособий по временной нетрудоспособности за январь на 16,3 млн леев.

Владельцы банковских карт могут получить деньги в финансовых учреждениях, а остальные – в любом почтовом отделении страны, независимо от места проживания.

На официальном сайте www.cnas.gov.md можно получить детальную информацию о пособии по временной нетрудоспособности. По любым имеющимся вопросам граждане могут обращаться в информационный центр НКСС по телефону: 022 257 777.

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