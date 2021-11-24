Профильная парламентская комиссия утвердила законопроект об повышении пенсионного возраста

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Об этом на своей странице в соцсети сообщил Владимир Односталко. Входящие в состав комиссии депутаты ПСРМ голосовали против.

Как отметил социалист, депутаты ПДС аргументируют своё решение тем, что “так принято во всех странах Европы”. На самом же деле, уверен Односталко, это требование кредиторов правительства ПДС и лично Майи Санду.

– Нынешняя власть действует по принципу: “Нет пенсионеров – нет проблем”, – подчеркнул Односталко.

Напомним, что в 2020 году ПСРМ снизила пенсионный возраст с 63 до 57 лет для женщин и до 62 лет для мужчин.

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