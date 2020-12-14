Профильная парламентская комиссия одобрила кандидатуру Головатюка на должность посла Молдовы в России

Профильная парламентская комиссия одобрила кандидатуру Головатюка на должность посла Молдовы в России

Владимир Головатюк станет новым послом Молдовы в России. Постоянная парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции одобрила сегодня его кандидатуру.  

Владимир Головатюк – депутат ПСРМ, председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам. Является доктором экономических наук.

Напомним, что на прошлой неделе Андрей Негуца был отозван с должности посла Молдовы в России после скандала с контрабандой анаболиков.

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