Профильная парламентская комиссия одобрила кандидатуру Головатюка на должность посла Молдовы в России

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Владимир Головатюк станет новым послом Молдовы в России. Постоянная парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции одобрила сегодня его кандидатуру.

Владимир Головатюк – депутат ПСРМ, председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам. Является доктором экономических наук.

Напомним, что на прошлой неделе Андрей Негуца был отозван с должности посла Молдовы в России после скандала с контрабандой анаболиков.

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