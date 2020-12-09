Профильная парламентская комиссия одобрила инициативу ПСРМ освободить граждан от выплаты образовавшегося в результате “кражи века” долга

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Законопроект фракции Партии социалистов, предусматривающий освобождение граждан от выплаты образовавшегося в результате “кражи века” долга, был одобрен сегодня парламентской комиссией по экономике, бюджету и финансам.



Инициатива будет рассмотрена на ближайших заседаниях законодательного органа.

Напомним, социалисты зарегистрировали в парламенте проект об отмене Закона Республики Молдова от 3 октября 2016 года № 235 “О выпуске государственных облигаций во исполнение Министерством финансов платежных обязательств, вытекающих из государственных гарантий № 807 от 17 ноября 2014 года и № 101 от 1 апреля 2015 года”.

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