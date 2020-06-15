Профилактика COVID-19: военные помогают полицейским патрулировать улицы города

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Служащие Национальной армии приходят на подмогу своим коллегам из правоохранительных органов в мероприятиях по профилактике и борьбе с COVID-19.

Соответствующее решение было принято министром обороны Александром Пынзарем на основании указа президента от 13 июня в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в стране. Так, совместно с карабинерами 50 солдат будут патрулировать общественные места в столице. Они будут находиться в парках и других людных местах для информирования граждан о коронавирусе и необходимых мерах профилактики.

– Призываю граждан проявлять уважение к военным и соблюдать ограничения, введённые властями. Нам нужны поддержка и понимание, чтобы вместе преодолеть этот трудный период, – написал Александр Пынзарь на своей странице в Facebook.

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