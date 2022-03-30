Профилактика COVID-19: специалисты НАОЗ провели массовые проверки

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Инспекторы территориальных центров общественного здоровья с 21 по 25 марта провели 187 проверок на предмет соблюдения мер профилактики COVID-19.

Сотрудники НАОЗ наведались в несколько парикмахерских, медицинские и образовательные учреждения, аптеки и иные объекты. В результате в 24 заведениях были выявлены несоответствия, выдано 17 санитарных предписаний и составлено 8 протоколов, пишет moldpres.md.

Наиболее частыми отклонениями стали: отсутствие или неправильное ношение средств индивидуальной защиты, отсутствие/незаполнение журнала наблюдения за состоянием здоровья сотрудников, отсутствие средств для санитарной обработки и т.д.

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