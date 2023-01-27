Профессор рассказала о проявлениях постковидного синдрома

Профессор рассказала о проявлениях постковидного синдрома

Антонина Плоскирева, профессор РАН, доктор медицинских наук, рассказала, какими бывают проявления постковидного синдрома.

– Здесь наши данные совпадают с международными исследованиями, — отметила эксперт.

По её словам, лидирует астения, то есть усталость, отсутствие сил. На втором месте оказались нарушения памяти, на третьем — когнитивные нарушения. Далее следуют одышка и нарушение функций ЖКТ, пишет russian.rt.com.

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