Проезды к КПП Паланка, Тудора и Джурждулешты заблокированы из-за непогоды

Проезды к КПП Паланка, Тудора и Джурждулешты заблокированы из-за непогоды

В связи со снегопадом была заблокирована национальная трасса R31 R30-Тудора-Паланка-граница с Украиной. В связи с этим водителей призывают воздержаться от поездок по указанному маршруту. 

В этот регион были направлены рабочие территориального подразделения АО “Drumuri Căușeni”, которые на снегоуборочных машинах обеспечивают непрерывную очистку дороги, а также дополнительная тяжёлая техника.

Кроме того, дорожное движение из-за непогоды затруднено на трассах R34.3 M3 – подъездная дорога к селу Слобозия Маре, а также M3.1 Джурджулешты – граница с Украиной. АО “Drumuri Cahul” направило тяжёлую технику на очистку этих участков. 

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