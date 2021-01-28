Проезды к КПП Паланка, Тудора и Джурждулешты заблокированы из-за непогоды

0

В связи со снегопадом была заблокирована национальная трасса R31 R30-Тудора-Паланка-граница с Украиной. В связи с этим водителей призывают воздержаться от поездок по указанному маршруту.

В этот регион были направлены рабочие территориального подразделения АО “Drumuri Căușeni”, которые на снегоуборочных машинах обеспечивают непрерывную очистку дороги, а также дополнительная тяжёлая техника.

Кроме того, дорожное движение из-за непогоды затруднено на трассах R34.3 M3 – подъездная дорога к селу Слобозия Маре, а также M3.1 Джурджулешты – граница с Украиной. АО “Drumuri Cahul” направило тяжёлую технику на очистку этих участков.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.