Проездные теперь продаются и в почтовых отделениях столицы

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Сеть продажи абонементов на проезд в общественном транспорте Кишинёва расширена.

Как рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан, договор на распространение и продажу абонементов заключили Управление электротранспорта Кишинёва и ГП «Почта Молдовы». Приобретать проездные в почтовых отделениях смогут все категории пассажиров.

В то же время, в зависимости от категории получателя, абонементы можно приобрести в следующих пунктах выдачи:

обычные пассажиры могут приобретать проездные абонементы в точках сети Moldpresa, в троллейбусных и автобусных парках или в отделениях «Почты Молдовы»;

студенты и школьники 5-12 классов могут приобретать абонементы в торговых точках сети Moldpresa, на троллейбусных и автобусных стоянках или в отделениях «Почты Молдовы»;

учащиеся 1-4 классов получают годовые абонементы в учебных заведениях, где они учатся. Они действительны на протяжении всего календарного года – как в период учёбы, так и во время каникул;

лица с ограниченными возможностями могут приобретать абонементы только в отделениях «Почты Молдовы» на основании разрешительного документа, который можно запросить в Главном управлении здравоохранения и социальной помощи. При этом лица с ограниченными возможностями в тяжёлой и выраженной форме (I и II степени) могут приобретать абонементы в размере компенсации за транспортные услуги, предоставленной постановлением правительства №1413 от 27.12.2006;

лица с ограниченными возможностями в средней форме (III степень) могут приобретать абонементы в размере компенсации за проезд в городском и пригородном общественном транспорте мун. Кишинёв, предоставленной Решением Муниципального совета Кишинёва №8/10 от 22.11.2018. До утверждения Регламента о выдаче и распространении проездных абонементов люди с ограниченными возможностями будут ездить бесплатно;

медицинский персонал, работающий в муниципальных медицинских учреждениях, запрашивает абонементы у учреждений, в которых работает;

сотрудники образования, работающие в муниципальных учреждениях, запрашивают в Главном управлении образования, молодежи и спорта разрешительный документ, на основании которого они могут приобрести льготный абонемент в Управлении электротранспорта или в офисах «Почты Молдовы».

главы неполных семей запрашивают в Главном управлении по защите прав детей разрешительный документ, на основании которого они будут приобретать льготный абонемент в Управлении электротранспорта или в «Почте Молдовы»;

многодетные семьи запрашивают разрешительный документ в Главном управлении по защите прав ребёнка, на основании которого они приобретут льготный абонемент в Управлении электротранспорта или в «Почте Молдовы»;

экономические агенты размещают предварительный заказ в Управлении электротранспорта до 10 числа каждого месяца, предшествующего необходимому сроку действия абонемента.

Стоимость абонементов для каждой категории пассажиров: https://dgtpcc.md/?p=7612

Все точки продажи абонементов: https://dgtpcc.md/?p=7681

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