Проезда нет! ГИЧС и полиция проверили проходимость дворов для пожарной техники (ФОТО, ВИДЕО)

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Припаркованные во дворах домов машины являются помехой для пожарной спецтехники. К такому выводу пришли сотрудники ГИЧС, которым нередко приходится искать проезд к месту ЧП.

Для того, чтобы привлечь внимание автомобилистов к этой проблеме, пожарные и полицейские провели кампанию по борьбе с незаконной парковкой. В связи с этим вечером 3 ноября экипаж спасателей и бригада полицейских провели эксперимент – они пытались проехать во дворы домов, расположенных по улице Тестимицану в муниципии Кишинев. Владельцев тех машин, которые создавали помеху, находили полицейские. Водителей предупреждали о рисках, которые могут возникнуть из-за неправильной парковки, и просили их оставлять машины в специально отведенных для этого местах.

ГИЧС напоминает гражданам, что время реагирования бригад экстренных служб на чрезвычайные ситуации также зависит от поведения водителей на трассах и степени проходимости дворов.

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