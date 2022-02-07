Проезд в междугороднем транспорте может подорожать уже на следующей неделе

Проезд в междугороднем транспорте может подорожать уже на следующей неделе

Об этом сообщил госсекретарь Министерства инфраструктуры и регионального развития Мирча Пэскэлуцэ.

Он не уточнил, на сколько вырастут тарифы, но отметил, что будут установлены предельные цены на межрайонном и районном уровнях, передаёт Телеграм-канал INDEX.

Напомним, что перевозчики приостановили свою деятельность на 7, 8 и 9 февраля. В профильной ассоциации (APOTA) уточнили, что прибегли к такому шагу в связи с отказом Министерства инфраструктуры и регионального развития скорректировать тарифы на транспортные услуги.

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