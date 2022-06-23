Проевропейскому правительству Болгарии вынесен вотум недоверия

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Лишь шесть месяцев продержалось болгарское правительство под руководством проевропейского премьера Кирила Петкова. Президент Румен Радев вновь поручил ему сформировать кабинет.

В Болгарии разразился правительственный кризис. В среду, 22 июня, болгарский парламент вынес вотум недоверия кабинету под руководством проевропейского премьер-министра Кирила Петкова, который занял свой пост лишь шесть месяцев назад. Тогда Петков сменил многолетнего премьера Бойко Борисова, против которого выдвигались обвинения в коррупции.

Теперь Борисов возглавляет крупнейшую оппозиционную партию “Граждане за европейское развитие Болгарии” (ГЕРБ), которая и инициировала вотум недоверия правительству Петкова. Тысячи человек вышли на улицы Софии, демонстрируя поддержку потерявшему власть премьеру.

Президент Болгарии Румен Радев вновь поручил Петкову сформировать кабинет, но в случае неудачи в стране могут быть проведены новые парламентские выборы, сообщает dw.com.

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