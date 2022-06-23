Проевропейскому правительству Болгарии вынесен вотум недоверия

Проевропейскому правительству Болгарии вынесен вотум недоверия

Лишь шесть месяцев продержалось болгарское правительство под руководством проевропейского премьера Кирила Петкова. Президент Румен Радев вновь поручил ему сформировать кабинет.

В Болгарии разразился правительственный кризис. В среду, 22 июня, болгарский парламент вынес вотум недоверия кабинету под руководством проевропейского премьер-министра Кирила Петкова, который занял свой пост лишь шесть месяцев назад. Тогда Петков сменил многолетнего премьера Бойко Борисова, против которого выдвигались обвинения в коррупции.

Теперь Борисов возглавляет крупнейшую оппозиционную партию “Граждане за европейское развитие Болгарии” (ГЕРБ), которая и инициировала вотум недоверия правительству Петкова. Тысячи человек вышли на улицы Софии, демонстрируя поддержку потерявшему власть премьеру.

Президент Болгарии Румен Радев вновь поручил Петкову сформировать кабинет, но в случае неудачи в стране могут быть проведены новые парламентские выборы, сообщает dw.com. 

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