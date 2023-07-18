Проевропейские расходы

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Во сколько обошлось бюджету РМ майское Национальное собрание

Любовь Чегаровская, info@aif.md

На организацию 21 мая на центральной площади Кишинёва Национального собрания «Европейская Молдова» Министерство культуры израсходовало около 5 млн леев. Хотя деньги в бюджете госведомства не были заложены на проведение данного мероприятия, правительство их изыскало.

Приоритет правительства, а не пиар?

Полтора месяца спустя после Национального собрания под давлением одной из неправительственных организаций Министерство культуры озвучило общую сумму расходов на организацию данного мероприятия. С этой целью 11 июля министр культуры Серджиу Продан провёл пресс-конференцию, на которой ответил на чаще всего задаваемые в социальных сетях вопросы при обсуждении списка затрат.

Министр, предупреждая вопросы о бюджетных расходах на мероприятие, организованное действующей властью, с самого начала подчеркнул его важность, отметив, что оно не было партийным и политическим.

– Собрание на центральной площади было самым значимым для европейского курса Молдовы, – говорил С. Продан. – Такого рода мероприятия – приоритет правительства. Национальное собрание не было политическим, в смысле принадлежащим одной политической партии. Наоборот, оно поддержано всеми проевропейскими партиями, организовано правительством, Госканцелярией по инициативе президента. Мероприятие было проведено по распоряжению правительства, а Министерству культуры была отведена важная роль.

Поводом для встречи главы Минкульта с журналистами стало обнародование лидером Центра политик, инициатив и исследований Platzforma Виталием Спрынчанэ официального ответа госучреждения на его запрос о расходах на организацию и проведение Национального собрания 21 мая. Гражданский активист надеялся, что Минкульт без напоминаний общественности отчитается перед налогоплательщиками, сколько и на какие именно услуги пошли бюджетные деньги. Но, так и не дождавшись отчёта, направил соответствующий запрос в это госведомство с просьбой представить расклад по суммам, взятым для вышеназванного мероприятия из бюджета.

Копию ответа Минкульта В. Спрынчанэ выложил в социальных сетях, и пользователи стали активно обсуждать отражённые в нём расходы. Заглянула в этот список и журналист «АиФ в Молдове».

Всего из бюджета Министерством культуры на подготовку и проведение Национального собрания было израсходовано 4 652 951 лей (без НДС).

Наглядная агитация

Как следует из отчёта, одной из частных фирм Минкультуры, на основании подписанных контрактов, заказало агитационные материалы по 11 позициям: баннеры для оформления главной и боковых стен сцены на площади Великого национального собрания и сквера у Триумфальной арки обошлись в 425 736 леев; баннеры для зоны, где были установлены палатки «входы», стоили 31 874,92 лея; 2 тыс. флагов ЕС закупили на 563 760 леев, ещё 2 тыс. флагов РМ – на такую же сумму 563 760 леев; 10 тыс. складных флайеров стоили 20 274 лея; 8 тыс. постеров – 17 086 леев; 3800 подставок для флагов – 117 800 леев; 20 тыс. ЭКО-флажков ЕС и РМ – 104 800 леев; 46 баннеров – 71 037 леев; пюпитр – 27 тыс. леев; флаг с креплением для Дома правительства – 194 336 леев.

На 318 851,96 лея был заключён контракт ещё с одной фирмой на установку билбордов. 54 234,31 лея организаторами мероприятия было израсходовано на размещение рекламных роликов о проведении 21 мая Национального собрания на пяти радиостанциях и 87 290 леев видеоанонсов – на двух телеканалах.

За аренду 99 мобильных туалетов было оплачено 110 750 леев, на 248 тыс. леев закупили 40 тыс. бутылок питьевой воды, подключение оборудования и электроэнергия обошлись в 53 494,80 лея. За аренду 20 палаток было уплачено 56 700 леев, трёх электрических генераторов – 30 480 леев.

Компании Moldova-Concert – организатору мероприятия – было выплачено 41 280 леев за услуги логистики, координацию и управление мероприятием; за написание сценария и режиссуру – 38 320 леев, инженерные услуги обошлись в 48 тыс. леев, работа привлечённого технического персонала (от Moldova-Concert и муниципального предприятия № 13 мун. Кишинёв) стоила 37 814 леев.

Гонорарный фонд

Есть в официальном ответе Министерства культуры список гонораров, которые были выплачены выступившим коллективам и артистам. В версии списка, который распространялся в соцсетях, приведены все фамилии выступивших на собрании певцов. В свою очередь министр культуры утверждает, что министерство предало огласке лишь названия музыкальных коллективов, а имена сольных артистов и тех, кто работал по патенту, были закрашены чёрной полосой. Приведённые в списке фамилии, по словам С. Продана, домыслены.

Согласно списку, по 100 тыс. леев получили оркестр Lăutarii, Национальный молодёжный оркестр Молдовы, дирижёр А. Мариан (как пишут СМИ, он – брат депутата Раду Мариана), исполнитель Вали Богян и его группа. 90 тыс. леев – гонорар Кристи Алдя-Теодоровича и его группы. Гонорары сольных артистов составили от 5000 до 12 500 леев. Самая распространённая сумма за участие в концерте – 6250 леев. Вызвал непонимание многих пользователей соцсетей гонорар в 5 тыс. леев, выплаченный хору «Молдова» Телерадио-Молдова. Общий гонорарный бюджет составил 492 721 лей, включая уплату взноса соцстрахования в размере 29%.

Согласно информации, содержащейся в пакете документов, выложенных в интернет гражданским активистом В. Спрынчанэ, всего Минкультом на подготовку и проведение Нацсобрания было израсходовано 4 652 951 лей (без НДС).

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(Не)Удобные вопросы

На пресс-конференции министр культуры Серджиу Продан ответил на часто задаваемые гражданами вопросы.

– Реальны ли суммы гонораров, фигурирующие в обнародованном гражданским активистом списке?

– Суммы реальные, потому что они основаны на ответе Министерства культуры, данном неправительственной организации, которая его опубликовала. Что касается поимённого списка выплаты сумм артистам, то это их предположение, потому что мы не оглашали информацию, касающуюся физических лиц – тех, кто работал на основе патента, и независимых юридических лиц – таких, как общества с ограниченной ответственностью или других форм организации. Мы обнародовали только гонорары госучреждений, исключив информацию о сольных исполнителях. Но не сложно предположить, кто и сколько получил.

– Почему Национальный оркестр народной музыки Lăutarii получил гонорар 100 тыс. леев, а хор Moldova TVM – 5 тыс. леев?

– 5 тыс. леев – не гонорар артистов, а транспортные расходы, чтобы участники хора не ехали в троллейбусе с инструментами, костюмами, а организованно были привезены и увезены с мероприятия… Сценическое время, в течение которого выступал хор, было коротким. Они исполнили всего одно произведение – «Ода Европы» Евгения Доги. Их выступление длилось 3–4 минуты. В то время как оркестр Lăutarii работал около двух часов. В коллективе 33 музыканта, к тому же у них была специальная программа, которую они подготовили к данному мероприятию. Да и деньги получают не артисты, а учреждение, а это означает, что из 100 тыс. леев 20% пойдёт на выплату НДС. И если оставшуюся сумму разделить на всех членов коллектива, то каждый получит дополнительно к зарплате 1 тыс. леев или чуть больше.

– Суммы, которые указаны в официальном ответе, были запрошены артистами?

– Фамилии исполнителей, запросивших конкретные суммы гонораров, в списке были закрашены. Здесь тоже есть нюансы. Физическим лицам, которые приняли участие в концерте, была предложена общепринятая сумма гонорара. С другой стороны, были группы с бо`льшим количеством артистов, имеющие собственную озвучку, свою специфику; были и артисты, обладающие авторскими правами. И хочу отметить, что соблюдение авторских прав – святое дело. У нас в стране искусство принадлежит не народу, а законным обладателям авторских прав – либо авторам-исполнителям, либо наследникам этих артистов. Поэтому, когда мы радуемся патриотическим песням, написанным нашими авторами-соотечественниками 30 лет назад, мы должны понимать, что у них есть наследники, у которых все документы в порядке. Поэтому авторские права следует соблюдать, когда мы хотим на каком-то мероприятии использовать эти произведения. Некоторые артисты выступали на безвозмездной основе. В списке гонораров нет Валентины Нафорницэ. Она с самого начала предупредила, что отказывается от гонорара, потому что для неё это важный гражданский поступок и она это делает от души.

– На какие деньги было организовано это Национальное собрание?

– Финансирование этого мероприятия было произведено из средств Министерства культуры, но с ремаркой, что оно не было запланировано в бюджете нашего ведомства на 2023 год. Поэтому когда возникла эта идея – необходимость провести проевропейское мероприятие, – мы обратились с запросом в правительство и получили заверения, что в процессе корректировки бюджета нам будут выделены финансовые средства за культурные мероприятия, организованные дополнительно Минкультом. И в ходе последних корректировок нам была выделена не эта сумма, а бо`льшая. Больше потому, что у нас будут ещё мероприятия проевропейской направленности, которые нужно будет организовать в текущем году. Так как корректировка бюджета заняла немного времени, деньги за предоставленные услуги ещё никто не получил, а это около 5 млн леев. Только на днях я начал подписывать платёжные поручения на оплату проделанной работы.