Проекты, которых ещё не было: Додон рассказал о важных направлениях работы Молдавско-Российского делового союза (ВИДЕО)

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Задача Молдавско-Российского делового союза, который возглавил Игорь Додон, – возобновить двусторонний диалог между странами по экономическим вопросам и не только. Об этом он рассказал в рамках программы «Главный вопрос» на «НТВ Молдова».

⁃ Что это означает? Это открытие рынков, поиск партнёров для наших бизнесменов в России и привлечение инвесторов в Молдову. Это одно направление. Другое направление – мы хотим запустить программы стартапов для молодых бизнесменов. Я встречался с некоторыми российскими банками для того, чтобы они поддержали это направление. Я думаю, что мы в следующем году объявим о некоторых вещах, которых ранее в Молдове не было, – рассказал Игорь Додон.

Ещё одно направление – общественные проекты. Планируется помощь муниципиям при партнёрстве России и реализация в них важных инициатив.

⁃ Некоторые мы обсуждаем с мэром Кишинёва Ионом Чебаном. К примеру, освещение Ворот города. Есть интересные проекты и на севере, и на юге. Есть, к примеру, проект по реабилитации памятников ВОВ по Молдове. Просто объехать все, посмотреть и привлечь средства для восстановления. С учётом моего опыта и контактов в России, я думаю, что это будет успешная работа, – подчеркнул Игорь Додон.

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