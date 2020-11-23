Проекты бюджета и бюджетно-налоговой политики на 2021 год включают меры поддержки бизнеса (ВИДЕО)

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Правительство продолжит поддерживать представителей бизнеса и в 2021 году. Об этом на брифинге для прессы заявил Ион Кику, отметив, что данные меры прописаны в проектах бюджета и бюджетно-налоговой политики на будущий год.

Самое важное, подчеркнул он, – сохранение рабочих мест и субсидирование налогов с заработной платы.

– На первом этапе мы выделим 300 млн леев исключительно для субсидирования налогов на трудоустройство тех, кто в данное время находится не в Молдове или не работает официально в РМ. Это значит, что, если работодатель устроит человека из диаспоры, из-за границы, либо выпускника ВУЗов, либо того, кто более года был безработным, то в течение 12 месяцев госбюджет будет субсидировать налоги с зарплаты – около 42-45% от выплаты. Я думаю, что это очень существенная помощь экономическим агентам, которые официально платят зарплаты и думают над дальнейшим развитием РМ, – сказал премьер.

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