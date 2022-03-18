Проект Шора «Социальные магазины» расширяется в Страшенах

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Мобильные социальные магазины в рамках проекта, запущенного по инициативе Илана Шора, дошли и до села Долна Стрэшенского района. Магазин был открыт по многочисленным просьбам людей, которые жалуются, что в последнее время уже не справляются с цепными подорожаниями. Таким образом, у местных жителей теперь есть возможность покупать качественные продукты по более низким ценам, чем в других магазинах.

Советник Стрэшенского муниципального совета от Партии «ШОР» Валериу Табакару отметил, что люди очень нуждаются в этих социальных магазинах, учитывая высокие цены на все товары и услуги.

«Поступило очень много просьб от местных жителей. Мы, представители Партии “ШОР”, обратились, в свою очередь, к администраторам сети социальных магазинов Merişor с просьбой увеличить количество магазинов, чтобы и жители села Долна могли покупать продукты питания по доступным ценам. Мы хотим, чтобы во всех населенных пунктах Стрэшенского района были социальные магазины», – заявил Валериу Табакару.

Жители села Долна говорят, что они долго ждали открытия социального магазина, который является спасением для многих семей.

«Цены здесь очень хорошие, в отличие от баров в нашем селе. Мы долго ждали открытия этого магазина. Это очень удобно. Нам не нужно куда-то далеко ходить. Супер! Спасибо всем, кто помог открыть этот магазин», – восторгается покупательница магазина. «Мы очень рады, что в нашем селе открылся этот магазин. Разница в цене по сравнению с другими магазинами очень велика», – сказала жительница села Долна. «Я купила зефир для детей за полцены. Остальные продукты довольно доступны по цене. Большое спасибо, что социальный магазин открылся в нашем селе», – отметила другая жительница села Долна.

В этом контексте лидер Партии «ШОР» Илан Шор заявил, что с обострением кризисов в стране количество людей, покупающих необходимые продукты в социальных магазинах, значительно увеличилось, что подтверждает, что они оказывают реальную помощь людям с низкими доходами.

«Заметный рост интереса к социальным магазинам вместе с увеличением числа покупателей показывает, что они очень помогают людям в эти трудные времена. Открыв новую мобильную торговую точку в селе Долна Стрэшенского района, мы хотим быть ближе к гражданам и обеспечивать их необходимыми продуктами по доступным ценам. Сеть магазинов Merișor – один из важнейших социальных проектов, запущенных по моей инициативе, и я очень рад, что он не только замечательно выдерживает время, но и расширяется. Наша цель – сделать так, чтобы каждому нуждающемуся человеку в Республике Молдова, каждому пенсионеру было что поставить на стол и чувствовать тот минимальный комфорт, которого заслуживает каждый человек в цивилизованной стране», – передал Илан Шор на своей странице в Facebook.

Проект социальных магазинов был запущен в 2015 году по инициативе лидера Партии «ШОР» Илана Шора. Первый магазин был открыт шесть лет назад в Оргееве.

В настоящее время работает 139 магазинов, 92 из которых являются мобильными, а остальные 47 – стационарными. Число бенефициаров растет, составляя в настоящее время около 400 тысяч человек. По большей части это пенсионеры, ветераны войны, многодетные семьи и люди с низкими доходами.

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