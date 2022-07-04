Проект реформы вузов вынесен на общественное обсуждение

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Проект реформирования высших учебных заведений вынесен на общественное обсуждение. Об этом заявил сегодня министр образования и исследований Анатолие Топалэ, уточнив, что после слияния 11 из 16 университетов продолжат свою академическую деятельность.

На пресс-конференции министр уточнил, что в ближайший период представители ведомства проведут переговоры со всеми сторонами, вовлечёнными в процесс реформ.

– Необходимость модернизации образовательных учреждений обсуждается с 2015 года. Реформа необходима для обеспечения молодёжи качественным образованием и достижения концентрации человеческих и финансовых ресурсов в одном месте. Мы хотим выделить деньги на исследовательский процесс, а не на административный, – отметил Топалэ.

По словам чиновника, реформа позволит вузам подняться в рейтинге международных университетов.

– Исследовательские группы будут больше, поэтому будет больше шансов выиграть проекты. В то же время студенты получат гораздо более качественный диплом для признания на международном уровне. Мы стремимся создать лучшие условия для учёбы, лаборатории, оснащённые высокопроизводительной техникой, и иметь модернизированные общежития. Педагоги же выиграют от улучшения условий труда и повышения заработной платы, – продолжил Топалэ.

В рамках реформы министерство выделит 700 млн леев, из которых 500 млн леев будут предоставлены вузам в виде грантов на их модернизацию.

По данным Министерства образования и исследований, за последние пять лет количество студентов, обучающихся в вузах страны, сократилось с 92 до 59 тысяч, сообщает moldpres.md.

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