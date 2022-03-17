Проект Партии «ШОР» об увеличении пособий ветеранам войны принят в первом чтении

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Проект Партии «ШОР», предусматривающий увеличение пособий для ветеранов Второй мировой войны, был принят сегодня парламентом в первом чтении голосами 86 депутатов. Проект предусматривает увеличение государственных пособий с 950 до 1250 леев. Автор проекта, депутат от Партии «ШОР» Регина Апостолова заявила, что проект был готов еще осенью прошлого года. По ее словам, на момент разработки этой законодательной инициативы число ветеранов Второй мировой войны составляло примерно 190 человек. С тех пор 11 из них умерли, и сегодня по всей стране осталось 179 ветеранов.

«На сегодняшнем заседании парламента партии наконец-то продемонстрировали, что можно оставить в стороне политические разногласия и найти широкий политический консенсус на благо людей. В последние годы фракция Партии “ШОР” поддерживала все социальные проекты, направленные на улучшение жизни людей, независимо от парламентской фракции, которая их разработала», – заявила Регина Апостолова.

В то же время депутат от Партии «ШОР» отметила, что с начала мандата нынешнего парламента, то есть с июля 2021 года по настоящее время проект по увеличению государственных пособий для ветеранов Второй Мировой Войны является первым документом, который был включен в повестку дня заседания парламента и принят в первом чтении.

«Мы надеемся, что этот проект будет принят и во втором чтении, чтобы участники этой ужасной войны как можно скорее получили большую поддержку со стороны государства. В то же время мы выражаем надежду, что и другие социальные инициативы, разработанные Партией “ШОР”, будут одобрены всеми депутатами и реализованы», – добавила Регина Апостолова.

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