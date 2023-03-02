Проект о замене молдавского языка на румынский во всех законах страны принят в первом чтении

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За это решение проголосовали 56 депутатов ПДС. Оно было принято, несмотря на блокирование парламентской трибуны оппозицией.

Согласно проекту, синтагмы “официальный язык”, “государственный язык” и “родной язык” также будут заменены на “румынский язык”. Авторы инициативы ссылаются на решение Конституционного суда, который провозгласил государственным языком Республики Молдова румынский язык.

Проект должен быть принят во втором чтении, после чего закон должна промульгировать Майя Санду.

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