Проект муниципального бюджета Кишинева на 2023 год утвержден

0

Проект муниципального бюджета Кишинева на 2023 год был утвержден в окончательном чтении. Доходы бюджета составят 6,8 млрд леев, в том числе переводы из государственного бюджета – 3,7 млрд леев, а расходы составят 7,3 млрд леев, с бюджетным дефицитом в 547 млн леев.

Самые большие расходы будут выделены на образование – 3,9 млрд леев, в том числе на ремонт и расширение учебных заведений, заработную плату педагогов и питание детей.

Для общественного транспорта, дорожного хозяйства и для коммунального хозяйства предусмотрена сумма в 3 млрд леев. Предусмотрены деньги и на ремонт автобусов и троллейбусов, установку панно с графиком движения на остановках общественного транспорта, капитальный ремонт улиц и пломбирование ям, уборку дворов и улиц и на уличное освещение.

Для социальной защиты планируются расходы в размере 622 млн леев, а сумма резервного фонда муниципия определена в размере 10 млн леев, передает ipn.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.