Проект MOVE IT like Lublin: завершена процедура закупки услуг для Плана устойчивой городской мобильности Кишинёва

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MOVE IT like Lublin – инициатива по устойчивому развитию общественного транспорта в Кишинёве. Проект реализуется на основе партнёрства между примарией Кишинёва и примарией города Люблин, Польша.

Как отметил Ион Чебан, План устойчивой городской мобильности — это документ долгосрочного стратегического планирования в области развития дорожной и пешеходной инфраструктуры, общественного и частного транспорта, организации автомобильных парковок, создания инфраструктуры для велосипедистов и многих других аспектов в интересах граждан.

Конечной целью Плана городской мобильности является содействие разумному развитию инфраструктуры муниципия, чтобы она отвечала основным потребностям всех граждан с точки зрения мобильности, и чтобы впоследствии Кишинёв стал более доступным, более инклюзивным городом.

На основании международной процедуры закупок для разработки Плана был выбран консорциум консультантов во главе с CIVITTA Strategy & Consulting S.A., в который также входят AO Business Consulting Institute, Boğaziçi Proje Mühendislik A.Ş., Rupprecht Consult – Forschung & Beratung GmbH и TTL Planning S.R.L.

Контракт предусматривает комплексный анализ существующей ситуации в данной сфере, технико-экономическое обоснование и разработку новой стратегии общественного транспорта.

Стратегия должна включать конкретные предложения по зонированию Кишинёва, улучшению сообщения между пригородами и городом, план расширения автобусного и троллейбусного парков, городских парковок, а также рекомендации по развитию Кишинёва как умного города с экологическим общественным транспортом. Международные эксперты в области общественного транспорта, экономики, городской мобильности, окружающей среды, социальной сферы, географической информационной системы (ГИС), интеллектуальных транспортных систем (ИТС), а также из других смежных областей будут способствовать развитию Плана устойчивой городской мобильности, – отметил генпримар.

Проект MOVE IT like Lublin был запущен 19 января 2022 года и направлен на улучшение системы общественного транспорта в Кишинёве. Проект будет реализован к 2025 году и обеспечит поддержку преобразования городского общественного транспорта в более инклюзивную, безопасную и устойчивую транспортную систему.

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