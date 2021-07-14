Проект «Комфортный двор» идет в Кишинёве полным ходом

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На многих улицах столицы, включённых в проект по благоустройству дворов домов, на данный момент ведутся работы. Об этом рассказал генеральный примар Ион Чебан.

Так, в секторе Ботаника работы ведутся по следующим адресам: ул. Пандурилор, 68, бул. Дачия, 20, бул. Траян, 1/1, бул. Куза-Водэ, 18/1.

В секторе Центр в работе находится двор по адресу ул. Ломоносова, 38-40. Также в ближайшее время начнутся работы во дворах домов по адресам: ул. Негруцци, 6, Хынчештское шоссе и Друмул Виилор.

В секторе Буюканы ремонтируется двор по адресу ул. Н. Костин, 59, а в секторе Чеканы – ул. Игоря Виеру 5/3–5/6.

В этом году были увеличены объёмы работ и сумма финансовых средств на текущий ремонт дворов. Мы знаем, как обстоят дела во всех дворах столицы, мы знаем, что большинство из них выглядят, как после войны. Мы поставили перед собой задачу улучшить ситуацию и постепенно изменить облик Кишинёва для горожан и для славного будущего этого города, – отметил градоначальник.

В ближайшее время работы начнутся во всех 35 дворах. Помимо работ по восстановлению тротуаров, бордюра и асфальта, будут установлены детские площадки и спортивные комплексы, а также будет заменена система уличного освещения.

Параллельно ремонтируются дороги к учебным заведениям, и во всех секторах столицы реализуются другие масштабные проекты по улучшению инфраструктуры.

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