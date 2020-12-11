Проект бюджета муниципия на 2021 год будет обсуждаться с экспертами, мунсоветниками и гражданским обществом

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В следующем году столичные власти будут заниматься стратегическим планированием и устойчивым развитием муниципия.

Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан. Он рассказал, что была начата презентация параметров бюджета и инвестиционных проектов на 2021 год, подготовленных исполнительной властью.

Речь идёт об инвестициях в инфраструктурные проекты, которые внесут значительный вклад в развитие Кишинёва. Планируемые проекты и инвестиции представляются по каждому направлению и каждой претуре в отдельности.

Со следующей недели мы будем организовывать обсуждения и дебаты. У нас будут дискуссии с рядом экспертов, представителями гражданского общества, академических кругов, бизнес-ассоциаций, а также с муниципальными советниками. Встреча состоится в среду, 16 декабря, с участием СМИ. У людей есть конкретные ожидания, а у нас есть чёткие обязательства, – подчеркнул Чебан.

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