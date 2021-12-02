Проект бюджета Кишинёва обсудили с общественниками. Чебан: Все предложения будут учтены

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Сегодня были проведены дебаты с различными группами граждан по проекту бюджета муниципия Кишинёв на 2022 год.

Как отметил генпримар Ион Чебан, обсуждение, продлившееся 6 часов, было весьма продуктивным.

Так, в ходе беседы были подняты вопросы по таким социальным сферам, как образование, здравоохранение, социальная защита, права детей, молодёжь, люди с особыми потребностями, спорт, сегмент жилищно-коммунального направления и альтернативный транспорт.

Коллеги из исполнительной власти представили проекты для каждой области, а представители гражданского общества выдвинули предложения, идеи и запросы по проекту бюджета на следующий год. Все предложения будут проанализированы и учтены. Мы открыты для обсуждений, предложений и даже критики. Я хотел бы видеть такую открытость со стороны всех государственных структур, – отметил градоначальник.

Ранее проект местных налогов и проект бюджета муниципия Кишинёв на 2022 год обсуждался с экспертами в области экономики.

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