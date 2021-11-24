Проект бюджета Кишинёва на 2022 год выставлен на общественные консультации

Проект бюджета Кишинёва на 2022 год выставлен на общественные консультации

12 публичных консультаций будет организовано по проекту бюджета муниципия Кишинёв на 2022 год.

Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан, уточнив, что документ опубликован на сайте примарии, а в ближайшие дни состоятся дебаты с фракциями и муниципальными советниками.

Сегодня провёл первую встречу с крупнейшей фракцией в муниципальном совете – Партией социалистов. На следующей неделе мы представим проект бюджета в каждом секторе, в претурах и пообщаемся с жителями. Также со следующей недели организуем дебаты со специалистами в области экономики, культуры, спорта, молодёжи, образования, защиты прав детей и людей с особыми потребностями, а также альтернативного транспорта, – добавил градоначальник.

Он отметил, что предложенные проекты на следующий год, включённые в бюджет, касаются всех сфер во всех секторах Кишинёва.

Мы планируем больше проектов в столице и пригородах по сравнению с предыдущим годом и сосредоточились как на инфраструктурных, так и на социальных задачах, – уточнил Чебан.

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