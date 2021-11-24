Проект бюджета Кишинёва на 2022 год выставлен на общественные консультации

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12 публичных консультаций будет организовано по проекту бюджета муниципия Кишинёв на 2022 год.

Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан, уточнив, что документ опубликован на сайте примарии, а в ближайшие дни состоятся дебаты с фракциями и муниципальными советниками.

Сегодня провёл первую встречу с крупнейшей фракцией в муниципальном совете – Партией социалистов. На следующей неделе мы представим проект бюджета в каждом секторе, в претурах и пообщаемся с жителями. Также со следующей недели организуем дебаты со специалистами в области экономики, культуры, спорта, молодёжи, образования, защиты прав детей и людей с особыми потребностями, а также альтернативного транспорта, – добавил градоначальник.

Он отметил, что предложенные проекты на следующий год, включённые в бюджет, касаются всех сфер во всех секторах Кишинёва.

Мы планируем больше проектов в столице и пригородах по сравнению с предыдущим годом и сосредоточились как на инфраструктурных, так и на социальных задачах, – уточнил Чебан.

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