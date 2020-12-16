Проект бюджета Кишинёва на 2021 год обсудили с экспертами, академиками, мунсоветниками и гражданским обществом

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В примарии Кишинёва сегодня состоялось обсуждение проекта бюджета муниципия на 2021 год с экономистами, муниципальными советниками, представителями академической среды и гражданского общества. До этого на протяжении двух недель документ обсуждался с муниципальными советниками и примарами пригородов.

Как рассказал генеральный примар Ион Чебан, в следующем году муниципалитет планирует внедрение новых инфраструктурных проектов, а также завершение текущих. Так, приоритетными на 2021 год являются закупка 100 автобусов, продление бульвара Мирча чел Бэтрын до улицы Буковина и улицы Индустриальной, ремонт некоторых улиц, ремонт тротуаров бульвара Дачия и улицы Каля Ешилор, а также тротуаров в секторе Центр, разработка Генерального градостроительного плана и зональных градостроительных планов, модернизация освещения, приобретение оборудования для уборки в городе, инвестиции в проекты в здравоохранении и образовании, инвестиции в пригороды и создание хороших условий для их жителей.

– Мы учтем конструктивные предложения участников дискуссии. Мы взяли курс на стратегическое планирование и устойчивое развитие муниципалитета. В последующие дни мы продолжим дискуссии в претурах, – заявил градоначальник.

В проекте бюджета муниципия на 2021 год заложен дефицит более миллиарда леев. Он мотивирован и разъяснен, и будет покрываться за счет внутренних и внешних источников.

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