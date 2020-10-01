Проехали на “красный” и устроили полицейским “цирк”: буйных женщин усмиряли слезоточивым газом (ВИДЕО)

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Беспрецедентный случай произошёл вчера вечером на улице Петрикань в Кишинёве.

Всё началось с того, что полицейские остановили автомобиль Audi, который проехал на красный сигнал светофора. За рулём была 19-летняя девушка, в машине также находились 4 женщины и девочка 12 лет. Водительница категорически отказалась предъявлять документы. Из машины вышли пассажирки, которые стали снимать происходящее на камеры телефонов. Женщины агрессивно себя вели и использовали нецензурную лексику в адрес полицейских.

Учитывая, что эта безобразная сцена происходила на глазах у ребёнка, полицейские попросили женщин успокоиться, однако те наотрез отказались подчиняться. В этой ситуации правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ. А самой агрессивной женщине надели наручники.

На место прибыли несколько экипажей полиции, которые отвезли нарушительниц в инспекторат. Там выяснилось, что машина принадлежит маме водительницы, которая также находилась в авто. Несколько дней назад её оштрафовали за проезд на красный сигнал светофора.

По данному факту было возбуждено три административных дела. Все обстоятельства выясняются.

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