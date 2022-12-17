Проехала на красный: автоледи врезалась в маршрутку, пострадали двое

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В Бендерах на перекрёстке случилось серьёзное ДТП.

Водитель маршрутки начал движение. В момент, когда микроавтобус был на середине дороги, в заднюю часть ему «влетел» Форд.

После столкновения легковушку по инерции понесло. Она въехала в светофор и снесла столб. За рулём была 26-летняя автоледи. По её словам, красный свет она не заметила, пишет mvdpmr.org.

От удара в маршрутке вылетело заднее стекло. Пострадали два пассажира: у 56-летнего мужчины ушибы и ссадины носа, у 74-летней женщины – ушиб руки и бедра.

По факту аварии автоинспекторы проводят разбирательство.

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