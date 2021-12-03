В Бельцах мотоциклист сбил женщину с ребёнком на руках

В Бельцах мотоциклист сбил женщину с ребёнком на руках

Инцидент произошёл накануне вечером.

Согласно представленным данным, 18-летний водитель мотоцикла Viper сбил женщину с 3-летним ребёнком на руках. В результате аварии 29-летняя мама получила травмы. Тест показал, что мотоциклист был трезв, передаёт publika.md.

По данным инспектората полиции Бельц, молодой человек проигнорировал красный сигнал светофора, в результате чего произошло ДТП. Женщина переходила дорогу по правилам.

Обстоятельства аварии выясняются.

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