В Бельцах мотоциклист сбил женщину с ребёнком на руках

Инцидент произошёл накануне вечером.
Согласно представленным данным, 18-летний водитель мотоцикла Viper сбил женщину с 3-летним ребёнком на руках. В результате аварии 29-летняя мама получила травмы. Тест показал, что мотоциклист был трезв, передаёт publika.md.
По данным инспектората полиции Бельц, молодой человек проигнорировал красный сигнал светофора, в результате чего произошло ДТП. Женщина переходила дорогу по правилам.
Обстоятельства аварии выясняются.
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