Проехал на красный свет и устроил ДТП: водитель в больнице

Проехал на красный свет и устроил ДТП: водитель в больнице

Водитель автомобиля Honda выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора. В это время на зелёный проезжал Volvo.

Произошло столкновение, Volvo откинуло на Volkswagen. В результате ДТП пострадал водитель одного из авто. С черепно-мозговой травмой и сотрясением его госпитализировали, пишет mvdpmr.org.

44-летний рыбничанин, создавший аварийную ситуацию, управлял авто в трезвом состоянии. Все обстоятельства происшествия выясняются.

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