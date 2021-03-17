Проехал на красный свет и устроил ДТП: водитель в больнице

0

Водитель автомобиля Honda выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора. В это время на зелёный проезжал Volvo.

Произошло столкновение, Volvo откинуло на Volkswagen. В результате ДТП пострадал водитель одного из авто. С черепно-мозговой травмой и сотрясением его госпитализировали, пишет mvdpmr.org.

44-летний рыбничанин, создавший аварийную ситуацию, управлял авто в трезвом состоянии. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.