Продолжил “грабить” за решёткой: заключённый из Сорок шантажировал женщин через соцсети

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Незаконный “бизнес” наладил 26-летний мужчина, отбывающий срок в сорокской тюрьме за грабежи и кражи. Общаясь с женщинами в социальных сетях, он просил собеседниц прислать свои интимные фотографии, а затем угрожал, что передаст изображения их родственникам. За удаление фотографий он требовал различные суммы денег.

Кроме того, мужчина взял себе в помощники 29-летнего жителя Флорешт, который также отбывал срок в сорокской тюрьме за кражи. Его задачей было получать и передавать деньги, которые приносили жертвы. В начале июля 35-летняя жительница Каушан написала заявление на заключенного в полицию. Она рассказала, что была вынуждена передать ему 64 тысячи леев, чтобы он не обнародовал её интимные фотографии.

В результате обысков, проведённых в камерах подозреваемых, были изъяты документы, подтверждающие денежные переводы, SIM-карты и блокнот, в котором велся учет средств, полученных в результате преступной деятельности. По факту шантажа возбуждено уголовное дело. Правоохранителям предстоит установить личности других жертв. Виновным грозит ещё до 7 лет лишения свободы или штрафы в размере до 67 500 леев.

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