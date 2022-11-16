Продолжаются работы по восстановлению сквера у Кафедрального собора

Продолжаются работы по восстановлению сквера у Кафедрального собора

Речь идёт о первом этапе работ, который включает установку системы орошения, восстановление уличного освещения и столбов, установку системы видеонаблюдения и ремонт фонтанов.

Работы начались в октябре, до этого в течение 2 лет муниципалитет оформлял все необходимые документы и осуществлял согласования с Министерством культуры, так как сквер у Кафедрального собора имеет статус памятника архитектуры, включённого в Национальный реестр памятников.

Общая стоимость проекта составляет 14 миллионов леев. Половина суммы будет предоставлена в качестве пожертвования от совета уезда Бузэу на основании Соглашения о сотрудничестве между примарией Кишинёва и советом уезда Бузэу в Румынии.

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