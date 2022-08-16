Продолжаются работы по восстановлению подземного перехода на бул. Штефана чел Маре

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан выступил с разъяснением по поводу нанесения листов полистирола на внешние стены подземного перехода, расположенного на пересечении бул. Штефана чел Маре и ул. Чуфля.

Стены теплоизолируют для защиты от образования конденсата между плиткой для её более длительного удержания и защиты от перепада температур с учётом циклов замерзания-оттаивания в Молдове. Объяснения предоставлены экспертами в области строительства, – рассказал Ион Чебан.

Он добавил, что работы по восстановлению данного подземного перехода выполняются в соответствии с техническим проектом.

– Мы уже реабилитировали 10 подземных переходов, ещё 5 находятся в процессе ремонта. Никогда ни один из этих подземных переходов капитально не ремонтировали – с момента строительства и до настоящего времени, – подчеркнул генпримар.

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