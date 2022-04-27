Продолжаются работы по восстановлению парка на Ботанике (ФОТО)

Продолжаются работы по восстановлению парка на Ботанике (ФОТО)

Как рассказал генпримар Ион Чебан, в зелёной зоне, находящейся на пересечении бульвара Дечебал и улицы Сармизеджетуза, ведутся работы по строительству опорной стены. Параллельно меняются тепловые сети.

Также на бульваре Дечебал и улице Сармизеджетуза обустраиваются парковочные места.

На втором этапе проекта будут обновлены пешеходные аллеи, установлена система орошения, обустроены детская и фитнес-площадка, городская мебель, модернизировано освещение и благоустроены зелёные зоны.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md