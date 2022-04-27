Продолжаются работы по восстановлению парка на Ботанике (ФОТО)

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Как рассказал генпримар Ион Чебан, в зелёной зоне, находящейся на пересечении бульвара Дечебал и улицы Сармизеджетуза, ведутся работы по строительству опорной стены. Параллельно меняются тепловые сети.

Также на бульваре Дечебал и улице Сармизеджетуза обустраиваются парковочные места.

На втором этапе проекта будут обновлены пешеходные аллеи, установлена система орошения, обустроены детская и фитнес-площадка, городская мебель, модернизировано освещение и благоустроены зелёные зоны.

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