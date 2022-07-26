Продолжаются работы по восстановлению «Долины роз»

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Так, по словам генпримара Кишинёва Иона Чебана, в настоящее время облагораживается доступ с улицы Мелестиу к первому озеру.

Также ведутся работы по бетонированию стен родника и опорной стены для сбора дождевой воды. Будет обустроена и зона отдыха вокруг родника, появятся спортивные площадки. Кроме того, будет установлена система освещения.

В то же время завершен текущий ремонт в парке «Долина роз» возле первого озера. Речь идёт о лестнице в направлении сквера в память пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Подпорная стена и аллея вокруг первого озера также были отремонтированы и окрашены. В зонах отдыха вдоль аллеи будут установлены скамейки.

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