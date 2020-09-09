Продолжаются работы по восстановлению аллеи на бульваре Мирча чел Бэтрын

Продолжаются работы по восстановлению аллеи на бульваре Мирча чел Бэтрын

Генеральный примар Ион Чебан проинспектировал сегодня ход работ по реабилитации аллеи на бульваре Мирча чел Бэтрын на Чеканах.

– Это очень густонаселенная зона сектора Чеканы, поэтому мы хотим, чтобы это пространство было комфортным для граждан. Мы намерены провести работы на аллее до улицы И. Думенюк, – сказал Чебан.

По словам главы столицы, в настоящее время на ряде участков ведутся работы по установке систем освещения и полива. В то же время муниципальное предприятие Exdrupo снимает старый асфальт с тротуаров и укладывает новый.

В то же время начаты процедуры для проведения тендера на закупку краски для обозначения велодорожки, а также для разметки тротуара на аллее. Также будут благоустроены зеленые насаждения, будут установлены уличная мебель и урны, которых на некоторых участках аллеи до сих пор не было.

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