Продолжаются работы по восстановлению аллеи на бульваре Мирча чел Бэтрын

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Генеральный примар Ион Чебан проинспектировал сегодня ход работ по реабилитации аллеи на бульваре Мирча чел Бэтрын на Чеканах.

– Это очень густонаселенная зона сектора Чеканы, поэтому мы хотим, чтобы это пространство было комфортным для граждан. Мы намерены провести работы на аллее до улицы И. Думенюк, – сказал Чебан.

По словам главы столицы, в настоящее время на ряде участков ведутся работы по установке систем освещения и полива. В то же время муниципальное предприятие Exdrupo снимает старый асфальт с тротуаров и укладывает новый.

В то же время начаты процедуры для проведения тендера на закупку краски для обозначения велодорожки, а также для разметки тротуара на аллее. Также будут благоустроены зеленые насаждения, будут установлены уличная мебель и урны, которых на некоторых участках аллеи до сих пор не было.

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