Продолжаются работы по обустройству родника и прилегающей территории в парке «Долина роз»

Продолжаются работы по обустройству родника и прилегающей территории в парке «Долина роз»

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, отметив, что родник в парке был очищен и благоустроен.

Также были отремонтированы опорные стены. Далее будет благоустроена прилегающая зона отдыха и установлена городская мебель.

– В настоящее время ведутся работы по ремонту подъездной дороги с улицы Мелестиу к озеру №1, а также работы по сбору и перенаправлению дождевой и родниковой воды в озеро №1, – рассказал Чебан.

В завершение будет отремонтирована дорога и обустроен тротуар.

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