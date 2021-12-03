Продолжаются работы по обустройству парковки “Park and Ride” возле парка “Ла Извор”

Продолжаются работы по обустройству парковки “Park and Ride” возле парка “Ла Извор”

Как рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан, парковка будет располагаться на улице Гидигич, недалеко от построенных в парке стадионов, и будет вмещать около 350 машин.

В настоящее время завершается установка бордюров, прокладываются электрические сети и сети для установки видеокамер, а на следующей неделе будет выстелен гравий.

У центрального входа в парк обустроена ещё одна действующая парковка. Также здесь есть зелёная зона, где были высажены деревья.

Цель создания этой автомобильной парковки – упорядочить движение в городе, чтобы горожане могли парковать свои машины и ездить на общественном транспорте. Мы намерены создать такие парковки во всех секторах столицы, – подчеркнул градоначальник.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md