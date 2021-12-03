Продолжаются работы по обустройству парковки “Park and Ride” возле парка “Ла Извор”

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Как рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан, парковка будет располагаться на улице Гидигич, недалеко от построенных в парке стадионов, и будет вмещать около 350 машин.

В настоящее время завершается установка бордюров, прокладываются электрические сети и сети для установки видеокамер, а на следующей неделе будет выстелен гравий.

У центрального входа в парк обустроена ещё одна действующая парковка. Также здесь есть зелёная зона, где были высажены деревья.

Цель создания этой автомобильной парковки – упорядочить движение в городе, чтобы горожане могли парковать свои машины и ездить на общественном транспорте. Мы намерены создать такие парковки во всех секторах столицы, – подчеркнул градоначальник.

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