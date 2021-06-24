Продолжаются работы по обустройству парка “Ла Извор”

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В настоящее время в столичном парке “Ла Извор” в секторе Буюканы идут работы по асфальтированию тротуаров.

Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, укладывают асфальт там, где его до сих пор не было, а были грязь и вода.

Мы планируем обустроить 3 километра тротуара максимум за 2 недели. Несмотря на то, что работы по благоустройству продолжаются, эта территория существенно изменилась, превратившись из заброшенного парка в приятное для горожан место, – рассказал Чебан.

Глава муниципия добавил, что уже обустроены пешеходные и велосипедные дорожки, установлены системы уличного освещения и орошения, спортивные и игровые площадки.

В то же время у входа в парк построен фонтан с подсветкой, а напротив подготовлен участок для обустройства парковки на 460 мест.

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