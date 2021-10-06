Продолжаются работы по обустройству аллеи на бульваре Григоре Виеру

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Осуществляется второй этап работ по восстановлению аллеи на бульваре Григоре Виеру в секторе Рышкановка.

Как отметил генеральный примар Ион Чебан, это будет современная аллея с хорошими условиями для жителей города.

Ведутся работы по всему периметру аллеи, в том числе обустраивается площадка вокруг памятника, которая была в плачевном состоянии и представляла опасность для прохожих, – уточнил примар.

Напомним, что на первом этапе по периметру всей аллеи была смонтирована оросительная система, восстановлено освещение и установлены камеры видеонаблюдения. Также на первом этапе был отремонтирован и покрашен забор с обеих сторон, приобретена уличная мебель.

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