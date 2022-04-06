Продолжаются работы по модернизации улиц Александру чел Бун и Тигина

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Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан. По его словам, на улице Александру чел Бун, между улицами Измаил и Тигина, начались работы по укладке труб для ливневой канализации. Ранее здесь был снят асфальтобетон и уплотнён слой основания до улицы Св. Георге.

– В то же время начались работы на участке улиц Марии Чеботарь – Сергея Лазо. Здесь они будут проведены в такой же последовательности, – уточнил Чебан.

Кроме того, на улице Тигина, на участке улиц Аврама Янку – Александру чел Бун, ведутся работы по фрезерованию асфальтобетона.

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