Продолжаются работы по благоустройству парка «Ла извор» (ФОТО)

Продолжаются работы по благоустройству парка «Ла извор» (ФОТО)

Как рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан, в пляжной зоне недавно был построен теннисный корт – это было осуществлено совместно с Федерацией тенниса Республики Молдова.

Была оборудована детская площадка, а по пляжу распределён песок. До этого были построены подпорная стена и лестницы.

Также здесь появится волейбольная площадка и другие спортивные сооружения, предназначенные для детей и взрослых.

– Парк «Ла извор» с его аллеями, велосипедными дорожками и зонами отдыха для всех возрастов стал достопримечательностью Кишинёва, – отметил Чебан.

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