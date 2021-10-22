Продолжаются работы по бетонированию русла реки Бык

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Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан, уточнив, что работы идут на отрезке от улицы Петру Рареш до улицы Кантонулуй.

Они направлены на устранение риска наводнений, а также на предотвращение накопления ила в русле реки. Контракт с подрядчиком, выполняющим работы на реке Бык, действует до декабря 2022 года.

Освоен первый транш гранта в размере 6 млн леев, предоставленного Национальным экологическим фондом (FEN). В Министерство окружающей среды было направлено письмо для заключения дополнительного соглашения, которое позволит нам продлить срок действия второго транша в размере 19,6 млн леев. Он будет предложен FEN в качестве гранта для продолжения проекта, – рассказал градоначальник.

Напомним, в прошлом году на реке на отрезке от улицы М. Витязул до улицы Фередеулуй были проведены комплексные очистные работы, в результате которых было извлечено более 6000 тонн ила.

Всего было очищено более 2 км реки в центре столицы из 18 км, расположенных на территории муниципия.

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