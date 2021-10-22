Продолжаются работы по бетонированию русла реки Бык

Продолжаются работы по бетонированию русла реки Бык

Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан, уточнив, что работы идут на отрезке от улицы Петру Рареш до улицы Кантонулуй.

Они направлены на устранение риска наводнений, а также на предотвращение накопления ила в русле реки. Контракт с подрядчиком, выполняющим работы на реке Бык, действует до декабря 2022 года.

Освоен первый транш гранта в размере 6 млн леев, предоставленного Национальным экологическим фондом (FEN). В Министерство окружающей среды было направлено письмо для заключения дополнительного соглашения, которое позволит нам продлить срок действия второго транша в размере 19,6 млн леев. Он будет предложен FEN в качестве гранта для продолжения проекта, – рассказал градоначальник.

Напомним, в прошлом году на реке на отрезке от улицы М. Витязул до улицы Фередеулуй были проведены комплексные очистные работы, в результате которых было извлечено более 6000 тонн ила.

Всего было очищено более 2 км реки в центре столицы из 18 км, расположенных на территории муниципия.

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