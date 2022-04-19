Продолжаются работы по бетонированию русла реки Бык

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Об этом сообщил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан, уточнив, что параллельно идёт очистка реки.

В настоящее время обустроены и забетонированы берега и русло реки на участке между улицами П. Рареш и М. Витязул.

– Меры по очистке реки принимаются для того, чтобы она больше не вернулась в то состояние, в котором была до прошлого года. Работы ведутся согласно проекту по очистке русла реки Бык. Примария Кишинёва в настоящее время работает над концепцией полноценного возрождения реки, – добавил градоначальник.

Ранее были проведены комплексные работы по очистке реки Бык на участке от ул. М. Витязул до ул. Фередеулуй. Извлечено более 6000 тонн ила, из них 4000 тонн вывезено с участка, где берега не были забетонированы. Всего было расчищено более 2 км реки.

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