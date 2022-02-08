Продолжаются публичные обсуждения по проекту Стратегии устойчивого социально-экономического и территориального развития Кишинёва

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В ходе публичного обсуждения проекта Стратегии устойчивого социально-экономического и территориального развития Кишинёва приняли участие представители Главного управления архитектуры, урбанизма и земельных отношений, вице-примары, эксперты Ассоциации “Masterʼs Plan” из Российской Федерации, директор Национальной ассоциации въездного и внутреннего туризма в Молдове Наталья Цуркану, эксперт в области культурного наследия Ион Штефэницэ, местные архитекторы и специалисты по городскому развитию.

Эксперты представили результаты обзора Стратегии и рассмотрели 2 основных компонента документа. Речь идёт о стратегии формирования новой идентичности Кишинёва, которая включает некоторые из будущих направлений развития туризма в регионе, а также стратегии развития исторического, культурного и туристического секторов, которая направлена на использование туристического потенциала.

Стратегия была вынесена на публичные консультации 17 декабря 2021 года для изучения и представления рекомендаций по доработке документа, который будет способствовать развитию города и разработке Генерального градостроительного плана, – написал генпримар на своей странице в соцсети.

В ходе мероприятия было отмечено, что примария также участвует в процессе разработки Стратегии развития туризма в Кишинёве, и Ассоциация въездного и внутреннего туризма в Молдове предоставляет необходимую помощь в этом направлении.

Стратегия устойчивого социально-экономического и территориального развития Кишинёва разрабатывается экспертами компаний “Master’s Plan” и “Cushman & Wakefield”, а также Фонда “Центр развития Кишинёва” при участии представителей Главного управления архитектуры, урбанизма и земельных отношений и других местных экспертов, – уточнил Чебан.

В ближайшее время Главное управление архитектуры, урбанизма и земельных отношений продолжит общественные обсуждения, которые затронут следующие направления: развитие комфортной городской среды; социально-демографическое развитие; социально-экономическое развитие территории; развитие транспортной и технической инфраструктуры; развитие потенциала природного наследия и охрана окружающей среды.

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