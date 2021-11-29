Продолжаются обсуждения проекта бюджета Кишинёва на 2022 год. Примар: Каждый может высказать своё мнение

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Проект бюджета муниципия Кишинёв на 2022 год прозрачно обсуждается на 16 заседаниях с отдельными группами.

Как отметил генеральный примар Ион Чебан, на прошлой неделе проводились дискуссии с фракциями партий, входящих в муниципальный совет Кишинёва.

Как мы и предлагали, на этой неделе пройдут дебаты и обсуждения с представителями пригородных населённых пунктов, с жителями секторов. Заседания будут организованы в претурах. Помимо этого, состоятся дискуссии со специалистами в области экономики и из других сфер. Расписание дебатов опубликовано на сайте примарии, всё делается прозрачно и в соответствии с законом, всё можно посмотреть и проанализировать. Каждый может участвовать и имеет возможность высказать своё мнение, – подчеркнул градоначальник.

Чебан выразил надежду, что в этом году все муниципальные советники объединятся, проявят зрелость, и бюджет Кишинёва на 2022 год будет одобрен вовремя, до конца текущего года.

Некоторые советники не голосовали по проекту в прошлом году, а после, вместо того, чтобы действовать, будучи в руководстве, они протестуют в рабочее время под дверью примарии и просят у примарии Кишинёва то, что они не поддержали. Пусть те, кто показывает пальцем, поинтересуются у правительства, в какой период проводились консультации по проекту национального бюджета, который был моментально одобрен исполнительной властью и уже в первом чтении парламентом, – заявил генпримар.

Также Ион Чебан рассказал, что примария ещё на прошлой неделе передала в правительство и парламент предложения по налогово-бюджетной политике на национальном уровне.

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