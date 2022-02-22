Продолжаются общественные консультации по проекту Стратегии устойчивого социально-экономического развития Кишинёва

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Эксперты компании Master’s Plan из Москвы, специалисты в данной области и представители муниципалитета встретились вчера в ходе четвёртой консультационной сессии. Участники рассмотрели 2 основных компонента стратегии, которые касаются социально-демографического и социально-экономического развития муниципия Кишинёв.

По словам генерального примара Иона Чебана, стратегия социально-демографического развития станет основой для разработки мер регулирования, направленных на повышение рождаемости, снижение смертности, охрану здоровья, увеличение продолжительности жизни, регулирование миграции и др. В то же время приоритетом остаётся стратегия социально-экономического развития муниципия Кишинёв, направленная на улучшение качества жизни и повышение благосостояния жителей.

– Основная цель – развитие экономической зоны, чтобы муниципий стал привлекательным для местных и иностранных инвестиций, стал городом с качественной социальной инфраструктурой и коммунальными услугами, с освоенным туристическим потенциалом и защищённой окружающей средой. Стратегический документ направлен на обеспечение устойчивого развития на основе баланса между экономическим развитием и социальной справедливостью, которым будет руководствоваться местная публичная администрация для обеспечения непрерывного и последовательного процесса развития муниципалитета, – отметил Чебан.

Следующий раунд консультаций состоится в понедельник, 28 февраля, в 14:00, в режиме онлайн на платформе ZOOM.

Обсуждения будут посвящены развитию транспортной, технической и коммунальной инфраструктуры, развитию потенциала природного наследия и защите окружающей среды.

После 5 запланированных консультаций с экспертами в представленных областях будут организованы общественные консультации с жителями города и гражданским обществом.

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